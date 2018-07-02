Biga Ticaret Borsası Anaokulu'nun temeli atıldı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Ticaret Borsası Anaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından temel atma törenine geçildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın yanı sıra diğer protokol üyelerinin butona basılması ile Biga Ticaret Borsası Anaokulu'nun temeline ilk harç döküldü.

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), ()

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