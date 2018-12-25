Biga'da İndirimli Alışveriş Günleri karnaval havasında geçti

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bu yıl 20-23 Aralık tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günleri, Biga halkına karnaval tadında şölen havası yaşattı.

Biga'da 20 Aralık'ta Belediye Ticaret Merkezi önünde başlayan İndirimli Alışveriş Günlerisona erdi. Konserler, Biga'daki mağazalardan alınan ürünlerin sergilendiği defileler, çocuk etkinlikleri, sokaklarda soba başında kestane keyfi ve bu günlere özel indirimler, Bigalılara arnaval tadında şölen havası yaşattı.

Şebnem Schaefer, Gizem Özdilli ve Hasan Yalnızoğlu gibi ünlü mankenler podyumda Biga'daki mağazalardan alınan ürünleri sergiledi. Ünlü radyocu Arif Güven Show ve ünlü oyuncu Murat Makar 'Aldım verdim' adlı gösterisi ile etkinliklere renk kattı. Derya Uluğ, Ayşe Çınar, Gece Yolcuları ve Yeni Türkü'nün yanı sıra Ercan Yeşiltaş, Grup Beat Bang, Bigalı Kardeşler, Biga Belediyesi Kent Orkestrası ve Grup Kafes Çan Caddesi'ne kurulan sahnede şarkılarını Bigalılar için seslendirdi. Sokaklarda kurulan 40'tan fazla soba üzerinde kestane pişirilmesi, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, Biga Belediyesi ve odalar işbirliğinde çok güzel bir indirimli alışveriş şöleni gerçekleştirdiklerini söyledi. Esnafa katkı sağlamak için yola çıktıklarını belirten Başkan İsmail Işık, şöyle konuştu:

"Sokaklardaki kalabalıklar bu anlamda bizim için önemliydi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafımıza moral olmasını amaçladık. Bu etkinliklerin bir de sosyolojik olarak önemi var. İnsanların evlerden çıkması gerekiyor. Günün yorgunluğunu, stresini atmak için soba başında ailesiyle zaman geçirmesi, konserlere katılması, kalabalıklara karışması, moral ve motivasyonunun artmasına neden oluyor. Bu evlere de huzur getiriyor. Bu anlamda da çok önemliydi. Kısacası sokaklarda herkes için bir şey var. Her yıl bir önceki yıla göre daha başarılı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Eksiklerimizi, hatalarımızı, esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepleri önemsiyoruz. Bu talepleri değerlendiriyor ve gerekli revizyonları yapıyoruz. Çevre il ve ilçeler başta olmak üzere örnek alınan bir organizasyon gerçekleştirdik. Ben Bigamıza gelen sanatçılarımıza, etkinliklerimize destek olan odalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

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