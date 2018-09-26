Biga'da 'Bir Baba Hamlet' adlı oyun sahnelenecek

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, 'Bir Baba Hamlet' adlı oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’yu, Emrah Eren’in yönetmenliğinde aynı sahne üzerinde buluşturan 'Bir Baba Hamlet' adlı oyun, 28 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın, hareket düzenini Işıl Zeynep’in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün’ün, eskrim koreografisi Deniz Özmen’in, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.

Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan oyun Bigalılara keyifli anlar yaşatacak.

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), ()

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