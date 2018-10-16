Biga'da Başkan Işık, oda temsilcileriyle buluştu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Biga Şehir Parkı'nda gerçekleşen toplantıya Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş ve odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sorunları ve çözüm önerilerini tartışırken, aynı zamanda meslek odaları temsilcilerinin isteklerini dinledi, not aldı.

Toplantıda sanayi sitesi, galericiler sitesi, kamyon garajı, şehir içi yolların yapılması, kanalizasyon hattı çalışmaları, şehir içi yolcu taşınması ile ilgili istekler, okullarca düzenlenen kermesler başta olmak üzere çok sayıda konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sorunları olanların çözümü de en iyi bilenler olduklarını söyledi. Birlikte ve yerinden yönetim anlayışını bu nedenle çok önemsediklerini belirten Başkan İsmail Işık, "Esnaf odalarımızın temsilcileriyle zaman zaman gerçekleştirdiğimiz olağan değerlendirme toplantımızı Şehir Parkı'nda yaptık. Verimli bir toplantı oldu. Katılan Esnaf Odaları Başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyor, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal'a ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

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