Biga Belediyesi'nden vatandaşlara karbonmonoksit uyarısı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında soba ve doğalgaz kullanan vatandaşları, karbonmonoksit gazından zehirlenmelere karşı uyardı.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kış ayının gelmesiyle birlikte olumsuz hava şartları karşısında soba ve doğalgaz kullanımı başladığı için karbonmonoksit gazından zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, kış aylarında soba kullanılan evlerde yanlış kullanım, ihmal ve hatalı baca bağlantılarından dolayı dumandan zehirlenme olaylarının ve yangınların arttığını söyledi. Kış aylarında meydana gelen ev yangınları ve zehirlenme vakalarının büyük oranda temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını belirten Müdür Recep Tatlıdilli şunları söyledi:

"Isınma amaçlı kullanılan soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması önem arz etmektedir. Havaların soğuması ile birlikte ev ve işyerlerinde ısınma amacı ile yakılacak soba ve kalorifer bacalarının düzenli olarak temizletilmesi, özellikle soba kullanan vatandaşların bacadan sızan gazlar nedeniyle yaşanabilecek facialara karşı gerekli önlemleri almalıdırılar. Baca temizliği başta olmak üzere şehrimizin havasının kirlenmemesi ve ekonomik olarak ısınmak için de faydalı olacaktır. Bacaların en az yılda iki defa temizletilmesi halinde sobalı evlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin önüne geçilebilir. Özellikle karlı ve rüzgarlı havada oluşan zehirlenme vakaları birçok insanın ölümüne sebep olmaktadır. Temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekemediği için yangın ve zehirlenme tehlikesi oluşturmaktadır. Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek için tasarlanmıştır. Vatandaşlarımız güvenliği için bu cihazlardan kullanabilirler."

İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ayrıca, doğalgaz kullanımında, zehirlenme olaylarına karşı karşı doğalgazlı ev ve iş yerlerinde havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini ifade etti.

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

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