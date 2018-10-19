Biga Belediyesi'nden ailelere 'Hoş Geldin Bebeğim' paketi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi, yeni doğan bebekler için çocuk bezinden mamaya çok sayıda ihtiyacı karşılayacak ürünlerin bulunduğu 'Hoş Geldin Bebek' paketi hediye ediyor.

Biga Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek" paketini dağıtmaya devam ediyor. Doğum yapan annelerin isimleri hastaneden temin edilerek, ekiplerin evlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde paketler teslim ediliyor. Devam eden çalışma kapsamında, gelen davet üzerine Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, Ayşegül-Mustafa Kurt çiftinin evini ziyaret etti. Işık, aileye yeni doğan bebekleri için "Hoş Geldin Bebek" paketini hediye etti.

Ziyarette, Kurt çiftinin yeni doğan Deniz Kemal isimli bebeğine hayırlı ömürler dileyen Başkan İsmail Işık, "Ayşegül-Mustafa Kurt çiftinin bebeği Deniz Kemal'e 'hoşgeldin bebeğim' dedik. Deniz Kemal bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Geleceğin sahibi çocuklarımız için yaşanacak bir Biga bırakmak istiyoruz. Deniz Kemal'ler gelecekte huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz. Kurt ailesine nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu" dedi.

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), ()

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