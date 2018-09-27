BIFED'te finalistler belli oldu

ÇANAKKALE'nin Bozcada ilçesinde, bu yıl 10-14 Ekim tarihleri arasında 5'incisi gerçekleşecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), Uluslararası Yarışma ve Gaia Öğrenci Ödülü finalistleri belli oldu.

Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada halkının katkılarıyla düzenlenen ve her yıl yönetmenler, filmseverler ile çevrecileri buluşturan festivale, bu yıl 56 ülkeden 260'ın üzerinde belgesel ile başvuruldu. Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını kendi dillerinde, kendi üsluplarıyla anlatan veya çözüm arayan muhteşem filmler arasından 11 film Uluslararası Yarışma, 7 film ise Gaia Öğrenci Ödülü için finalist olarak seçildi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), ()

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