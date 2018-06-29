Bıçaklı kavganın sanığına ömür boyu hapis talebi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Burak Paşa'yı (21) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Uğur Gönül (20) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

Serik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Toptancı Hali'nde 11 Nisan 2017 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada vücuduna 3 bıçak darbesi alan Burak Paşa ağır yaralandı. Paşa, götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen öldü. Polis kavgaya karışan diğer 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak Paşa'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Hakan Uğur Gönül (20) tutuklandı.

Hakan Uğur Gönül'ün yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Antalya Cezaevi'nde bulunan sanık Hakan Uğur Gönül, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Taraf avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada savcı esas hakkında görüşünü açıkladı. Savcı esas hakkındaki görüşünde, Hakan Uğur Gönül ve Burak Paşa'nın aralarında arkadaşlık bulunduğunu, olaydan önce markete gidip alışveriş yaptıklarını belirtti. Olay esnasında yaşanan bir tartışma nedeniyle sanığın bıçakla Burak Paşa'yı yaraladığını aktaran savcı, aldığı darbeler sonucu Paşa'nın öldüğünü, bu nedenle sanığın kasten öldürme suçundan ömür boyu hapisle, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten ise 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hakan Uğur Gönül ise yaptığı savunmada Burak Paşa'yı öldürmek gibi bir amacının olmadığını belirterek, "Çok pişmanım. Öldürmek istemedim. Üzerime gelmemesi için bıçağı salladım. Yaralandığını anlayınca kendisini hastaneye götürdüm" dedi.

Duruşma, taraf avukatlarının son savunmalarını yapmaları için ertelendi.

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