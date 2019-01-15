Bez torba dikip, file yapmayı öğrenecekler

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çevre kirlilliğinin önüne geçilmesi için naylon poşet kullanılmasının azaltılmasına destek amacıyla file örme ve torba dikme kursu açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla açılan toplam 163 saat sürecek kursa 15 kursiyer katıldı. Kursiyerlere, evlerindeki kullanmadıkları pantolon, gömlek gibi çeşiti kıyfetlerden bez torba dikimi ve atık iplerden file örülmesi öğretiliyor. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika da verileceği bildirildi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, kursu açmalarındaki amacın, naylon poşet kullanımının önüne geçilmesine destek vermek, çevre kirliliğini önlemek ve aile ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Eşi Duygun Uçgun ile kursiyerleri ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, bu yıl başından itibaren naylon poşet kullanımına son verildiğini belirtip, "Açılan file örme ve torba dikme kursu ile hem 'sıfır atık' projesine destek verip, çevre kirlliğinin en önemli sebeplerinden biri olan nayon poşet kullanımını sonlandırmış hem de krusiyerlerin aile ekonomilerine katkı sağlayacak bir iş öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursiyerler de çevreye duyarlı birer vatandaş olarak, böyle bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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