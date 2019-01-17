Bez çantalar, akülü sandalye almaya aracı olacak

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yalı Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda Mudanyalılara bez çanta hediye etti. 5 plastik pet şişe getiren Mudanyalılara bez alışveriş çantası hediye eden Başkan Türkyılmaz, toplanan pet şişelerle de engellilere akülü sandalye alınacağını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yalı Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda 5 plastik pet şişe getiren Mudanyalılara bez alışveriş çantası hediye etti. Şevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak’tan itibaren başlamasının ardındanBaşkan Türkyılmaz, pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı.Başkan Türkyılmaz, eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte pazar girişinde kurulan stantta Mudanyalılara projeyle ilgili bilgi verdi, ardından da pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması çalışmaları kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 5 plastik pet şişe getiren Mudanyalılara bez alışveriş çantası hediye edileceğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, toplanan pet şişelerle de engellilere akülü sandalye alınacağını belirtti. Başkan Türkyılmaz, “Hem doğamızı ve Mudanya’mızı temiz tutacağız, hem de engelli kardeşlerimize araba almış olacağız. Amacımız Mudanya’yı temiz tutmak, çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak. Gelecek için geri dönüşüm çalışmamız, Mudanya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Türkyılmaz’a Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan da destek verirken, Mudanyalıların bez çanta projesine yoğun ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI