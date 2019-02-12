Soner GÜZELER/GÖLCÜK(Kocaeli),() Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 'Torbam Elimde Çevrem Güvende' projesi kapsamında 2 bin adet bez çanta dağıtıldı. Bez çanta almak isteyen kadınlar birbirleriyle yarıştı.



Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak plastik poşet kullanımının azaltılması için başlattığı 'Torbam Elimde Çevrem Güvende' projesi Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sadık Akar, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve çok sayıda kadın katıldı. Törende konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altuntaş, çevrenin korunmasının zorunlu bir görev olduğunu belirterek, "Sıfır atık yaşanabilir bir çevre konularından birisidir. Özellikle çevrenin korunması, gelecek nesillere aktarılması bizlerin görevleridir. Burada çevremizin korunması için farkındalık yaratmamız gerekiyor. Gelecek nesillere ve çocuklarımıza daha güzel bir Gölcük bırakmamız için hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan 2 bin adet bez çanta davetlilere dağıtıldı. Bez çanta almak isteyen vatandaşlar kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu.