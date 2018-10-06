Beymelek taraftarından cezaya tepki

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Beymelek Belediyespor'un 11 taraftarına Kumluca maçında ceza verilmesi protesto edildi.

Beymelek Belediyespor ile Kumluca Belediyespor arasında 30 Eylül'de oynanan maç sırasında ve sonrasında bazı seyirciler polisle tartıştı. Demre Emniyet Müdürlüğü tarafından maç sonrası çekilen görüntüler incelenerek, 11 taraftara 26 maç men cezası, maç sırasında karakolda bulunma cezası vererek, haklarında savcılığa suç duyurunda bulundu.

Beymelek Belediyespor Başkanı Ömer Karakehya, takım kaptanı İbrahim Oğuz, futbolcular ve yaklaşık 150 taraftar Demre Stadı'nda bir araya gelerek, verilen cezalara tepki gösterdi. Taraftarlara Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Meclisi Üyesi Recep Karatop da destek verdi.

Bir süre sonra Kaymakam Murat Uz, Kulüp Başkanı Ömer Karakehya, kaptan İbrahim Oğuz'u, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Emniyet Müdürü Kürşat Duman'ın da katıldığı bir toplantıya davet etti. Toplantıda sorun masaya yatırıldı. Takım kaptanı İbrahim Oğuz, "Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir kulübüz. Maç öncesinde ve sonrasında müzik birçok Süper Lig maçında bile çalınıyor. Biz deplasmanlarda Demre'de yaşananların çok daha ağrını yaşıyoruz. Bazı arkadaşlar kötü söz söylemiş olabilir. Ama bu kadar ağır ceza verilemez. Bazı vatandaşlar bu cezalar sonrası takımda oynayan çocuklarını antrenmana göndermedi. Ayrıca bu yasa amatörleri kapsamaz. Bizim maçlarımızda Passolig uygulaması yok. Bu cezaların kaldırılması istiyoruz" dedi.

Kaymakam Murat Uz da "Alınan tedbirler seyircinin, futbolcuların, hakemlerin güvenliği, maçın sağlıklı bir biçimde oynaması için. Cezalar yeniden değerlendirilir. Yasalar neyi emrediyorsa yapılır. Ama maçlarda küfür istemiyoruz" diye konuştu.

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