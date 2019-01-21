Beymelek hükmen galip

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör'de Beymelek Belediyespor rakibinin sahaya çıkmaması dolayısıyla 3-0 hükmen galip sayıldı. Beymelekli futbolcular da iki takıma ayrılarak kendi aralarında maç yaptı.

Antalya Süper Amatör'ün 15. haftasında Demre Stadı'nda oynanması gereken Beymelek Belediyespor ile Erdem Gençlik ve Spor arasındaki maç, Erdem Gençlik ve Spor'un mazeret bildirerek gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Bu durumda Beymelek maçta 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Bu sonuçla Beymelek Belediyespor 15. haftada ligde kendi sahasındaki ilk galibiyetini hükmen almış oldu. Beymelekspor aldığı bu galibiyetle puanını 14'e çıkararak 11. sıraya yükseldi. Erdem Gençlik ve Spor ise 15 hafta sonunda puansız olarak son sırada yer aldı.

İKİ TAKIMA AYRILIP MAÇ YAPTILAR

Rakibinin sahaya çıkmaması üzerine Beymelek Belediyesporlu futbolcular A ve B takım olarak ikiye ayrılarak 40 dakikalık bir maç yaptı. Maçı B takım 1-0 kazandı.

Takım Kaptanı İbrahim Oğuz, "Bizim için kalan 10 maçın her biri final havasında geçecek. İlk hedefimiz Antalya Süper Amatör Lig'de kalmak. Ligi orta sıralarda bitirmek. Gelecek hafta deplasmanda oynayacağımız Kumluca Belediyespor maçında puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.

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