Beyhan Demirtaş’tan KADEM Adana İl Temsilciliğine ziyaret

ADANA,() - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sırasında İl Temsilcisi Reşan Arlıer’den Adana’da yapılması planlanan KADEM faaliyetleri hakkında bilgiler alan Beyhan Demirtaş, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde kadınların çok önemli sorumlulukları üstlendiğini dile getirdi. Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle kadınların birçok vasfı üzerinde barındırdığını belirten Demirtaş, ‘’Hayatın iki ortağından biri kadındır. Doğanın, yaşamın yarısı kadındır. Devletimiz bütün kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması, bireysel haklarına sahip çıkmaları ve hayatın her alanında ‘Ben de Varım’ diyebilmeleri için çok önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir’’ dedi.

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