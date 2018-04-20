Beydeğirmeni Projesi’ne “En İyi Proje” ödülü

KAYSERİ,() - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi yapmış olduğu yatırımlar ve verdiği hizmetlerle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin “Altınbaşak Tarım Şehirleri Ödülleri”nde En İyi Proje Ödülü Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması Ödül Töreni Konya’da yapıldı. 20 Büyükşehir Belediyesi’nin 29 projesinin değerlendirildiği yarışmada en büyük ödül Kayseri’ye geldi. Yarışmanın En İyi Proje Kategorisinde büyük ödülü Beydeğirmeni Projesi aldı. “Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi” ile En İyi Proje ödülüne layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Konya Valisi Yakup Canbolat’tan aldı.

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