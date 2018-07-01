Beydağ Kurudere'ye 3 milyon liralık içme suyu yatırımı

BEYDAĞ Baraj Havzası'nda kaldığı için yeni yerleşim yerine taşınan ve içme suyu şebekesi olmayan İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi Ova mevkisi, şebekeye kavuşuyor. 3 milyon lira tutarındaki yatırım yaz sonunda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun geçen nisan ayında Beydağ'da gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında, baraj havzasında kaldığı için Kurudere Mahallesi Ova mevkisine taşınan bölge sakinleri, içme suyu şebekesi taleplerini iletti. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatı üzerine İZSU tarafından yürütülen proje çalışmaları hızlandırılarak imalata başlandı. İZSU Ödemiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülecek çalışmalar kapsamında Ova mevkisine 10 kilometrelik içme suyu şebekesi döşeniyor. Ayrıca Bakır ve Karaoba mahallelerinin de içme suyu şebekesi yenilenecek. Toplam 22 kilometrelik içme suyu şebekesi ve branşman hattından oluşan yatırım 3 milyon liraya mal olacak. İmalatlar yaz sonunda bitirilmiş olacak.

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