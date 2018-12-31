Beyazevler Çamlığı’nda görkemli tablo ortaya çıkıyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerini yoğunlaştırdı.7 seyir terası, 21 kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler, çimlendirme, aydınlatma ve sulama sistemlerinin yapımının devam ettiği Beyazevler Çamlığı’nda görkemli tablo ortaya çıkmaya başladı. 14 milyon metrekare yeşil alanda hizmet üreten, her yıl 8 milyon adet çiçek ve 100 bin adet fidanı toprakla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda kentteki geniş mesire alanlarına bir yenisini eklemek için harekete geçti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi’nde bulunan 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı’nın mesire alanı ve park olarak yenilenmesi çalışmalarında tempo yükseltti. Kurumuş ağaçları ve çalıları temizleyen Büyükşehir ekipleri, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş döşemesi ve 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkaracak.

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