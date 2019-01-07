Beyazay Derneği’nden Silpagar’a ziyaret

TÜRKİYE genelinde 72, yurt dışında 7 şubesi bulunan ve hayata geçirdiği projelerle engellilerin eğitim ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi yönetimi, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ı ziyaret etti.

Başkan Silpagar, kamu yararına çalışan dernek statüsünde hizmet veren Beyazay Derneği’nin Yalova’daki çalışmalarını takip ettiğini ifade ederek, “Dezavantajlı kesimlerimiz başta olmak üzere toplumun her alanında sivil toplum kuruluşlarının gönülden yapacağı çalışmalara ihtiyacımız var. Ben de belediyemizin her çalışanının en az bir derneğe üye olmasını, sosyal hayatın paylaşımına, daha iyiye gitmesi için çaba göstermeye gönüllü olmalarını istiyorum” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Başkanı Fatih Olgun da, derneğin çalışmaları ve ürettiği projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi. Başkan Olgun ve dernek üyeleri, Başkan Silpagar’a ziyaretin bir anısı olarak üzerinde derneğin ismi ve logosu bulunan tişört ve atkı hediye ettiler.

Yalova’da engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarına daha kalıcı çözümler getirebilmek adına yapılabilecek her projeye gönülden destek verdiklerini ve her daim destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Silpagar, “Beyazay Derneği’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, hediyeleri olan atkıyı boynuma takmak bana gurur verdi” diye konuştu.

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