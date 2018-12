Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' çağrısı

İZMİR Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, bir beyaz eşya, mobilya veya konfeksiyon ürününün gıda reyonlarında da satılır hale geldiğini belirterek piyasada haksız rekabet yaşandığını öne sürdü. Çok sayıda esnafın mağdur olduğunu dile getiren Aztekin, 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazılı bir pankart hazırlattıklarını ve yılbaşından itibaren 1400 mağazanın vitrinine asacaklarını söyledi.

İZBEYDER Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Metin Aztekin, her ürünün her mağazada satılıyor olmasına tepki gösterdi. Bazı zincir mağazalarda bir beyaz eşya, mobilya veya konfeksiyon ürününün gıda reyonlarında satılır hale geldiğini anlatan Aztekin, "Bir ütüyü peynirin üzerine koyup müşteriye sunuyorlar. Bir saç kurutma makinesini turşunun üzerinde bulabiliyorsunuz. Bu olmamalı. Mahalle arasındaki alışveriş mağazaları gıda ürünleri satıyorsa yalnızca gıda satsın. Beyaz eşya satacaklarsa sadece beyaz eşya satsınlar. Bu şekilde her ürünü satmak esnaflığa uymuyor" dedi.

1400 PANKART HAZIRLANIYOR

Sorunun yeni bir yasal düzenlemeyle çözülebileceğini anlatan Aztekin, yılbaşından sonra harekete geçeceklerini bildirdi. 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazılı bir pankart hazırlattıklarını açıklayan Aztekin şunları söyledi:

"İzmir'deki 1400 beyaz eşya mağazası bu pankartı vitrinlerine asacak. Üstelik bu sorun sadece beyaz eşyacıların değil züccaciyeler ve mobilyacıların da sorunu. Vatandaşlar da şarküteri ürünlerini hijyen koşullarına uygun olarak şarküteriden almak ister. Ülke genelinde 20 bin zincir mağazası olan bir firma, bir televizyon ya da bulaşık makinesi markasıyla görüşüp her şubesine 3 tane koymak üzere anlaşma yapıyor. Firmalar da 60 bin televizyonu daha uygun fiyattan veriyor. Bize yılda 100 ürün verirken onlara 60 bin verdiği için fiyat indirimi de onlara uygulanıyor. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Rekabet Kurulu'na da bir yazı hazırladık. Yıllardır sessiz duruyorlar. Bu sorunu çözeceğiz. Yılbaşından sonra ilgili bakanlıkla görüşüp harekete geçiyoruz."

