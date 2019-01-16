Beyaz eşya satışına sınırlama talebi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Metin Aztekin, büyük mağaza tanımına uymayan 400 metrekareden daha küçük zincir marketlerde beyaz eşya ve aksesuar ürünlerinin satılmaması için Ticaret Bakanlığı'na başvurarak yasal düzenleme getirilmesini istediklerini söyledi.

İZTO 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşya satıcılarının haksız rekabet nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, küçük ev aleti, züccaciye, kırtasiye, ev tekstili, cep telefonu ve aksesuarları ürünlerinin yalnızca büyük mağazalarda satılmasını istedi. İZTO 26. Ev Aletleri Grubu ve 38. Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meslek Komiteleri olarak Ticaret Bakanlığı'na dilekçe sunduklarını ifade eden Aztekin, büyük mağaza tanımına uymayan zincir mağazalarda hızlı tüketim malı dışında kalan ürünlerin satışının engellenmesi için mevzuat düzenlemesi talep ettiklerini açıkladı.

EN AZ 400 METREKARE ŞARTI

Aztekin şöyle konuştu:

"Odamızda faaliyet gösteren üyelerimiz, beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, küçük ev aleti, züccaciye, kırtasiye, ev tekstili, cep telefonu ve aksesuarları ürünlerinin her yerde satılabilmesi nedeniyle sorun yaşıyor. En az 400 metrekare satış alanına sahip işletmelerde hızlı tüketim malı dışında kalan ürünlerin satışının engellenmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunda büyük mağaza tanımı yapılmıştır. Gerek kanunda gerekse de yönetmelikte zincir mağazalarda satılabilecek ürünlere ilişkin bir düzenleme var. Bu kapsamda üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için büyük mağaza tanımına uymayan zincir mağazalarda hızlı tüketim malı dışında kalan ürünlerin satışının engellenmesi yönünde de mevzuat düzenlemesi yapılmasını istiyoruz."

'HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN' PANKARTI

Büyük mağazalarda yer sıkıntısı yaşanmadığı için beyaz eşya ve benzer ürünler için ayrı bir bölüm ayrılabildiğini söyleyen Metin Aztekin, daha küçük marketlerde gıda ürünleriyle karışıklık yaşandığını savundu. Ticaret Bakanlığı'ndan 15 gün içinde cevap gelmesini beklediklerini belirten Aztekin, "Daha sonra Rekabet Kurulu'na yazacağız. Bir sonuç alamazsak İzmir'deki 1400 beyaz eşya mağazası için 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazılı bir pankart hazırlatıyoruz. Mağazalar bu pankartı vitrinlerine asacak. Ancak talebimizi dikkate alarak istediğimiz düzenlemeyi hayata geçireceklerini umuyoruz" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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