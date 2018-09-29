Beyaz bayrak sertifikası ödülleri sahiplerini buldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul' projesi kapsamında Adıyaman’da 109 okula Beyaz Bayrak ve Pirinç Levha ile 44 okula da Beslenme Dostu Okul sertifikaları düzenlenen törenle verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve sertifika almaya hak kazanan okulların müdürleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesinin “ tüm okulların temizlik ve hijyen konusunda iyileştirilmesi, öğrencilerin sağlığının korunması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Okullardaki ortak kullanım alanlarının temiz hijyen ve sağlıklı olması son derece önemlidir. Okullarımız verilen beyaz bayrak ve beslenme dostu ödülleri vasıtasıyla okul paydaşlarında bir bilinç oluşmaktadır. 2018 yılında beslenme dostuna müracaat eden okul sayısı 70 olup, beslenme dostu bayrağını hak eden okul sayısı ise 44’tür. Yine Beyaz Bayrak için müracaat eden okul sayısı 189 okul olup, Beyaz Bayrak alan okul sayısı 109’dur" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öze ise, eğitim ve öğretimde sağlık ve hijyenin önemine değinerek şunları söyledi;"Sağlık bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığın arasında yapılan protokoller kapsamında ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla 'Beyaz Bayrak Projesi' ve okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığını arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla 'Beslenme Dostu Okullar Programı' yürütülmektedir. Program kapsamında gerçekleştirilen denetimler neticesinde gerekli kriterleri karşılayan okullar Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul olarak tescillenmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul' projesinin çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, "Eğitim bir bütündür. Eğitim çocuğu ailesinden alıp, Matematik ve Coğrafya öğretmenin yanında o çocuğu medeni bir şekilde yetiştirip topluma kazandırmaktır. Temiz ve sağlıklı bir çevrede okumak ve eğitim almak bir çocuğun hayatının diğer safhalarına yansımasının en önemli göstergelerinden biri olacaktır. Bir çocuk okulunda gördüğü hijyen ve temizliği mahallesinde, çevresinde ve evinde de olmasını isteyecektir. Bizler yetiştirdiğimiz çocukları her konuda müfredatta ne varsa onunla beraber medeni bir insan olarak medeni bir çevrede medeni bir hayat tarzı sürülmesini de sağlamamız gerekiyor. Önemli olan alınan bu ödüllerin okullarımız tarafından sürdürülebilir olmasıdır. Geleceğe dönük olarak Adıyaman’da tüm okullarımız ve kurumlarımızın aynı şekilde beyaz bayrağa kavuşması ve bağlamda da öğrencisi olan okullarımızın beslenme dostu okulu olarak bu niteliğe kavuşması çok önemlidir. Tüm okullarımızı ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum"dedi.

Konuşmaların ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve katılımcılar tarafından 109 okula Beyaz Bayrak ve Pirinç Levha ile 44 okula da Beslenme Dostu Okul Sertifikası ödülü okul müdürlerine verildi.

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