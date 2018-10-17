Beyaz akan Meriç deresi için yağ fabrikasında inceleme yapıldı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan derenin beyaz akmasına belediyenin kanalizasyon borusunun çatlak olmasından kaynaklandığı belirlendi. Bölgenin tek sanayi kuruluşu olan yağ fabrikası bu yıl 3 kez denetlendiklerini, derenin beyaz akmaya başlamasının ardından tesislerde yapılan ani baskın ve inceleme de arıtma tesisinin çıkış suyunda farklı renkte su çıkışının görünmediği ve akışın berrak olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Meriç ilçesinde tek sanayi tesisi olan yağ fabrikası, derenin beyaz akmasının belediyenin kanalizasyon borusunun çatlak olmasından kaynaklandığı hatırlattı. Bu yıl 3 kez denetim geçirdikleri belirtilen yağ fabrikası açıklamasında, "Meriç ilçe merkezinde üretim yapan fabrika ve atık su arıtma tesisi olarak, bugüne kadar sürekli denetimler yapılmış ve hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 2018 yılında Ocak, Mart ve Eylül aylarında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından analiz ve denetimler yapılmıştır. Meriç İlçe Emniyet Amirliği hem de Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da derenin beyaz akmasının ardından ani baskın ve ani denetim yapılmıştır. Yağ ve pirinç üretiminin yapıldığı tesisimizde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 'atık su arıtma tesisinin çalıştığı, arıtma tesisinin çıkış suyunda farklı renkte su çıkışının görünmediği ve akışın berrak olduğu' tespit edilmiştir" denildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere değinilen açıklamada şöyle denildi: "Tesisin yaklaşık 150 metre gerisinde Küçükdoğanca deresine bir hattan su karışımının olduğu ve suyun dereye döküldüğü noktada beyaz renk oluştuğu, karışımın olduğu noktada beyaz renk oluştuğu, bu noktadan kanalizasyon kokusunun hissedildiği, dereye karışan suyun Meriç Belediyesine ait Atıksu Arıtma tesisine giden ilçe kanalizasyon hattında yaşanan arızadan kaynaklandığı, Meriç Belediyesi ekiplerince yaşanan arızanın giderilmesi için çalışma başlatılmıştır' denilmiştir. Şirketimize ve markamıza haksızca yöneltilen tüm asılsız iddia ve isnatları reddettiğimizi, şirketimize ve markamıza yönelik bu iftira ve asılsız hedef göstermelere karşı her türlü şikayet ve tazminat dava haklarımızı kullanacağımızı değerli kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz"