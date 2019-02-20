BEÜ’de yeni bir laboratuar açıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesi’nde (BEÜ), araştırma ve eğitimde kullanılmak üzere yeni bir laboratuar hizmete açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde yeni açılan laboratuarın açılışına, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Sabir Rüstemli, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldı. Birçok araştırmanın yapılabileceği cihazların yer aldığı laboratuardan hem öğrenciler hem de akademisyenler faydalanabilecek.

Açılışta konuşan Rektör, Prof. Dr. Yardım, "Hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz bu laboratuardan faydalanacak.Üniversiteler sadece eğitim öğretim vazifesi üstlenmezler. Aynı zamanda araştırma vazifesi de vardır. Bu laboratuarımız öğrencilerimize verilen eğitimde uygulamaya yönelik faaliyetlerde de kullanılacak. Araştırma yapacak akademisyenlerimize de inanıyorum ki çok güzel hizmet verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle laboratuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kesilen kurdele ile laboratuar hizmete açıldı.

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