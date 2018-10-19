BEÜ'den öğrencilere oryantasyon eğitimi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesi, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilere oryantasyon eğitimi verdi.

Eren Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon, Öğrenci İşleri , Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.Eğitimde, uzmanlar üniversitenin bölümleri ve öğrenci durumu ile ilgili bilgiler verdi. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Kütüphaneci Sadık Kişi, kütüphanenin 4 bin 500 kitapla, eski rektörlük binasının zemin katında hizmet vermeye başladığını belirterek,"Kütüphanemiz bu ay itibariyle 47 bin 600 kitaba sahip. 2014 yılında kampüs alanındaki yeni binamız taşındık."dedi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Şef Gülcan Kökoğlu ise, 2018 yılında 2 bin 914 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade etti. Kökoğlu, öğrencilere Lisans ve önlisans eğitim öğretim yönetmeliği, ders kayıtları, yatay geçiş, derse devam ve sınavlarla ilgili bilgiler verdi.

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