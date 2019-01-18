Betonlaşan değil, yeşille buluşan Kepez

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından 2018 yılında 550 bin 505 mevsimlik çiçek ve 2 bin 232 ağaç toprakla buluşturuldu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Biz betonlaşan değil, yeşille koşan ve yeşille buluşan bir Kepez inşa ediyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2018 yılında ilçenin dört bir yanını çiçek ve ağaçlarla donattı. 2018 yılında daha yeşil bir Kepez için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, peyzaj, park ve bahçe çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına 550 bin 505 mevsimlik çiçek, 2 bin 232 ağaç dikti. Geçen yıl 20 park yapan Kepez Belediyesi, 10 parkın da tadilatını gerçekleştirerek, 12 yeni çocuk oyun grubu, 14 fitness spor aletini de ilçeye kazandırdı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye sadece park ve bahçe kazandırmakla kalmayarak 2018 yılında 83 okul, 44 cami ve Kur'an Kursu ile 103 kamu kurumunun da tadilat ve düzenlemesini üstlendi.

10 YILDA 326 YENİ PARK

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2009 yılından itibaren de ilçeye 13 bin 135 ağaç ve 5 milyon 261 bin 818 adet mevsimlik çiçek dikti. Her yıl yeşil alan miktarını bir kat artıran Kepez'in, 2009 yılından itibaren yeşil alan miktarı 3 milyon 65 bin 880 metrekareye ulaştı. İlçeye 10 yılda 326 yeni parkın kazandırıldığı Kepez'de 112 parkın da tadilatı yapıldı. 327 yeni çocuk oyun grubu, 209 fitness spor aleti, 118 basketbol sahasının da yapıldığı ilçede, 2009 yılından itibaren 375 okul, 225 cami ve Kur'an kursu, 149 kamu kurumunun da tadilat ve düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yeşil alan miktarını her geçen gün daha da artırdıklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hizmet anlayışımızda önceliğimiz ilçemize daha çok yeşil alan, daha çok çocuk parkı, daha çok spor alanları kazandırmak oldu. Çocuklarımız parklarda yeşillikler arasında oynasın, ağaçlar arasında koşsun istedik. İşte bu anlayışla çıktığımız yolda, 6'ncı temalı kent parkını da Kepezimize kazandırdık. Biz betonlaşan değil, yeşille koşan ve yeşille buluşan bir Kepez inşa ediyoruz" dedi.

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