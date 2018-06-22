Betonla Binayla Bu İş Çözülmez

ANTALYA, () - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy'de kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak amacıyla uygulanan BinaRoy Projesi'nin sertifika töreninde “Zeytinköy için insanı içermeyen projeyi kabul etmemiz mümkün değildi. Betonla, binayla bu iş çözülmez. İnsanla çözebiliyorsak çözeriz yaklaşımı içinde olduk" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy bölgesinde kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesi için Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'yle hayata geçirdiği BinaRoy - Veli Güçlendirme ve Öğrenci Koçluğu Programı tamamlandı. Geçen yıl 15 Eylül'de başlayan ve temel amacı Zeytinköy'de erken okul terklerinin önlenmesi olan proje, ilk yılında 7'nci ve 8'inci sınıfta okuyan 20 öğrenciyle gerçekleştirildi. 10 gönüllü dernek üyesi ve 10 gönüllü üniversite öğrencisinin ortaklaşa çalıştığı projenin sertifika töreni, Başkan Uysal'la birlikte Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

HOLLANDA HEYETİ

Törende ayrıca STI Europe Eğitim Vakfı'nın organizasyonuyla Antalya'da bulunan ve Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmet çalışmalarını yerinde inceleyen Hollanda Zaandam Belediyesi Jeugdteam Poelenburg Sosyal Hizmetler Birimi'nden 15 kişilik heyet de yer aldı.

ZEYTİNKÖY'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

Gebizli Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Uysal, Zeytinköy merkezinde bölge insanının yer aldığı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi. İmar ve mülkiyet sorunlarından yeni yollara, parklardan spor salonlarına ve yakın bir geçmişte açılışı yapılan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ne bölgede önemli aşamalar katettiklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bize bölgeye ilişkin değişik öneriler geldi. Devrin geçer akçe teklifleri, kentsel dönüşüm, lüks siteler gibi birçok proje. Ama 'İçindeki insanlar ne olacak?' diye sorduğumuzda 'Onların mülkü yok ki' cevabını aldık. Biz bunu asla kabul etmedik. İnsanı içermeyen projeyi kabul etmemiz mümkün değildi. Betonla, binayla bu iş çözülmez. İnsanla çözebiliyorsak çözeriz yaklaşımı içinde olduk."

Bu yaklaşımın bir sonucu olarak TÜKD ile Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi projesinin ardından BinaRoy projesinde de ortak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Uysal, “Belediye olarak faaliyetlerimizi sivil toplum kuruluşlarıyla yapmayı çok önemsiyoruz. Her projemizde şehrin bu dinamiğini devreye sokmaya çalışıyoruz. Hali hazırda 15 kadar dernekle birlikte projeler üzerinden ortak çalışla yürütüyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'YA HAKSIZLIK

Kaymakam Arısoy ise Zeytinköy bölgesinin yaşadığı sorunlar itibariyle sürekli işaret edilen bir yer olmayı hiç hak etmediğini söyledi. Arısoy, “Konuyu kavramsal olarak ele alıp Zeytinköy'e kavramın dışına çıkarmanın doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Hem Zeytinköy'e hem de Antalya'ya bu haksızlığın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyesi ve TÜKD tarafından hayata geçirilen BinaRoy projesinin ilk katılımcılarına sertifikaları takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 11:59