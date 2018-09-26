Beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, D-100 Karayolu'nda beton mikserinin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Seka Tüneli çıkışında meydana geldi. Hüseyin Yaman idaresindeki 23 BB 220 plakalı beton mikseri, Gebze'den İzmit'e giden Yaşar Çakır idaresindeki 41 J 6016 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan yolculardan Recep Zengin ve Serkan Yıldırım hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.