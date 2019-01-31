'Beter'i kuşlar kirletti

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir), () - BANDIRMASPOR'un 4 yıl önce maç sırasında kalp krizi geçirip ölen tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen'in, Sevgi Yolu'na yapılan heykeli bakımsızlıktan dolayı kuş pisliğiyle kaplandı. 'Beter', takımının Gümüşhane'de 8 Mart 2015 tarihinde yaptığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş, akabinde de Bandırma Belediyesi tarafından Sevgi Yolu’na heykeli yapılmıştı. Heykel ve üzerine oturtulduğu bank tamamen kuş pislikleriyle kaplandı.Esnaf da belediye ekiplerinin heykeli zaman zaman temizlediğini ancak çok geçmeden heykelin yine kuş pislikleri ile kaplandığını belirtiyor. Bu arada heykelin başka bir yere taşınmasının çözüm olabileceği belirtildi.

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