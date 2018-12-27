Besni’de voleybol turnuvası

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın okul sporları programı kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

İl genelinde 20 okulun katıldığı genç erkekler voleybol turnuvasında, Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi rakibi Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesini 3-0 mağlup ederek İl 3’üncüsü oldu. Turnuva sonunda İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından sporculara kupa ve madalyaları verildi. Kapalı spor salonundaki müsabakaları İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Yaşar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

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