Besni’de, 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ()- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ‘Trafikte Yaya Önceliği' uygulaması yapıldı.

Okul önlerinde yapılan uygulamaları Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel yakından inceleyerek öğrencilere yaya geçitlerini kullanmaları hakkında bilgiler verdiler.

Yapılan uygulamalarda öğrencilere yaya geçitlerini kullanmaları hakkında bilgi veren ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, “Ana yollarda karşıdan karşıya geçerken çizgiler nasıl kullanılır. Karşıdan karşıya geçerken yaya çizgilerinin olduğu yerlerden geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken geçiş üstünlüğü yayalardadır. Normalde trafik kurallarına göre, yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayalar ve öğrenciler karşıdan karşıya geçerken araçların durması gerekiyor. Bugün siz öğrencilerimize bu konuyu aşılamak, vatandaşlarımıza ve sürücülerimize örnek olmak için uygulama yapacağız” dedi.

Okul önlerinde ve 12 noktada yapılan uygulamalarda polisler yayaların karşıdan karşıya geçişlerini sağlarken, sürücülere ise broşürlerle ve sözlü olarak uyarılarda bulunuldu.

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