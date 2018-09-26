Besni’de okuma yazma seferberliği

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde okuma yazma seferberliği başlatıldı.

Okuma yazma seferberliğin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı, “Ev ziyaretleri ve alan taraması yapılarak okuma yazma bilmeyenler tespit edilecek. Tespit edilen listelerin İlçemiz Halk Eğitim Merkezine gönderilecektir. Muhtarlarımız tarafından mahallesinde okuma, yazma bilmeyen vatandaşları tespit ederek vatandaşların okuma yazma kurslarına katılımları sağlanacaktır.

Okuryazarlık seferberliği kapsamında, okuma yazma bilmeyen vatandaşların 120 saatlik birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılımlarını sağlanacak. Okur yazar hale getirilen vatandaşların ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan 180 saatlik ikinci kademe okur yazarlık kurslarına yönlendirilmesi, ayrıca açık öğretim ortaokulu, açık lise yoluyla ortaokul ve liseyi bitirerek üniversite eğitimi almalarını sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Bayram Canlı, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.

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