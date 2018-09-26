Besni’de okul sorunları toplantısı yapıldı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde eğitim ve okul sorunları toplantısı yapıldı.

Besni İçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde eğitim sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Okulların ve kurumların karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunlar görüşülerek, sorunların çözümü noktasında neler yapılabileceği istişare edildi. Eğitim düzeyinin daha üst seviyelere çıkarılması için neler yapılması gerektiği belirtilerek, ilçe eğitiminin daha üst seviyelere çıkarılması için daha çok çalışmak gerektiği belirtildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Bayram Canlı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, kurum ve okul müdürleri katıldı.

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