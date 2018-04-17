Besni’de kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı.

Olay,Cirit meydan mahallesin Kozluca mevkkinde meydana geldi.10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vakkas Gündüz ait inek , çevrede bulunan kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü farkeden Vakkas Gündüz durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen ineğe halat bağlanarak, kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

İneğin sahibi Gündüz, kuyuya düşen ineğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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