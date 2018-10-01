Besni’de korucu olmak için yarıştılar

ADIYAMAN’ın Besni Kaymakamlığı tarafından ilçede görevlendirilmek üzere alınacak 13 güvenlik korucusu seçmelerine katılan 49 kişi birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Besni Kaymakamlığı, Üçgöz, Kuzevleri, Çakırhüyük, Beşyol ve İzollu köylerinde azalan güvenlik korucularına takviye edilmesi amacıyla 13 kişinin alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından ilçede 49 kişi, korucu olmak için başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlanmasının ardından bugün ilçe stadyumunda; korucu adayları dayanıklılık testine tabi tutuldu. Korucu adayları; barfiks ve mekik çekip koşu yaptı. Hırslı gözüken adaylardan alımı yapılacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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