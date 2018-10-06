Besni’de kaza: 2 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Köseceli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çopur yönetimindeki 27 ZD 146 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hasan Kılınç idaresindeki 27 YP 518 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan İlkay Çopur ile Çağan Çopur yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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