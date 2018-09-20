Besni’de İlköğretim Haftası kutlandı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde, İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı.

Safyün Hatice Gölbaşı İlkokulu/Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Besni İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı, “Eğitim ve öğretim yıllardır önemini korumuştur. Asırlar önce Çinli filozoflar bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, eğer yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir demiştir. Eğitim öğretim bir ülkenin geleceğini olduğu gibi, bir Dünya’nın da geleceğidir. Eğitim öğretim de başarı çıtasında başarının daha yükseği çıkarmak öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği ile geçmektedir Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımları ilköğretim dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte öğretmenlerimizin yoğun emek aktardığı birikim neticesinde çocuklarımızın ülkemizi kalkınmış ülkeler seviyesine çıkaracağına, insanımıza hak ettiği çağdaş imkanların yaşam imkanlarına sunacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli meslektaşlarımın, velilerimizin, öğrencilerimizin, tüm paydaşlarımızın eğitim öğretim yılını ve İlköğretim Haftasını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

İlköğretim Haftası kutlamaları öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.

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