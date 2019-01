Besni’de gümüş ve yüzük ustası tarihe dayanmaya çalışıyor

ADIYAMAN’IN Besni ilçesinde, gümüş ustalığı yapan Mustafa Taşçı(47), tarihe direniyor.

10 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Mustafa Taşçı, el emeğiyle yaptıkları işlemeleri şimdilerde ise makinelerin yaptığını ve çıkarak bulamadıkları söyleyerek tarihe direndiklerini belirtti.

Bilgisayar çıkmasıyla teknolojiye direndiklerini belirten Gümüş ustası Mustafa Taşçı,"Babam 10 yaşındayken 1947 yılında günün getirmiş olduğu zorluklar çerçevesinde abisi ölünce babam mesleği devam ettiriyor. Yıllar içerisinde eski Besni’den şimdiki Besni’ye göç olduktan sonra imalatçılığı devam ettiriyor. Zamanında on tane imalatçı esnaf varmış. Adıyaman’daki esnaflar bile bizim malzemelerimizi kullanmak için Besni’ye gelirlermiş. 1947 yılından beri babamın maliyeye kaydı vardı ve emekli oldu. Şimdi bu işi burada ben yürütüyorum. Artık bu meslekte çırak olacağını zannetmiyorum. Günün getirdiği bilgisayar teknolojilerine ağırlık veriyor. Bizim işte de öyle, biz 3 veya 4 saatte bir tane yüzük yapabiliyoruz, ama adam bin tane yüzüğü bir saatte yapıyor. Her işte olduğu gibi bizim işte teknolojiye yenik düştü" dedi.

Çıkart bulamadıklarını belirten Taşçı,"Gerçekten bizim meslekte çırak yetişmez artık. Teknolojik tezgahlar çıkmış, tezgahları komutlar girerek bilgisayar üzerine bizim bir günde iki günde uğraşıp didindiğimizi, seriye bağlayaraktan saatte bir taneyi tıkır tıkır dökebiliyorlar ve sıfır hatayla, el işçiliği gibide değil" şeklinde konuştu.

Özel isteklerin sürekli olduğunu aktaran Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bizim işimiz ölmez özel istek her zaman vardır. Elinde akit taşı vardır, getirir ve buna ben yüzük istiyorum der. Yada incim var ben buna kolye istiyorum der. Bizde ufaktan ufaktan yaparız. Eskisi gibi güzel paralar kazanamayız ama ekmek paramızı kazanırız"

