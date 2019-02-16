Besni’de, 'Beyaz Bayrak' sertifika töreni yapıldı

ADIYAMAN Besni ve Gölbaşı İlçelerinde Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan 20 okula ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul” projesi kapsamında Besni ve Gölbaşı İlçelerindeki 9 Okula Beyaz Bayrak ve Pirinç Levhalar 11 okula da Beslenme Dostu Okul sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Mehmet Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz yaptığı konuşmada; “Sağlık bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığın arasında yapılan protokoller kapsamında ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla “Beyaz Bayrak Projesi” ve okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığını arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla “Beslenme Dostu Okullar Programı” yürütülmektedir. Program kapsamında gerçekleştirilen denetimler neticesinde gerekli kriterleri karşılayan okullar Beyaz Bayraklı Okul ve Beslenme Dostu Okul olarak tescillenmektedir. Ödül almaya hak kazanan Okullarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı konuşmada; “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesinin tüm okulların temizlik ve hijyen konusunda iyileştirilmesi, öğrencilerin sağlığının korunması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Okullardaki ortak kullanım alanlarının temiz hijyen ve sağlıklı olması son derece önemlidir. Bizler temizlik imandan gelir anlayışının hakim bir inanca mensubuz. Bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Okullarımız verilen beyaz bayrak ve beslenme dostu ödülleri vasıtasıyla okul paydaşlarında bir bilinç oluşmaktadır. Amacımız bu bilincin yaygınlaşarak İlimizde tüm okullarımızın sertifikalı olmasını sağlamaktır. Besni İlçe

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Bu projeyi tüm okullarımızda uygulamamız ve başarmamız lazım. Sonuçta bütün okullar bizim okullarımız ve çocuklar bizim çocuklarımız. Bu işi topyekûn ele alıp seferberlik halinde bütün eğitim kurumlarımızı kapsayacak şekilde ele alıp, netice almamız lazım. Şüphesiz ki çocuklarımızı sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitmemiz lazım. Temizlik ve sağlık olmadan diğer şeylerin bir kıymeti yok bunu eğitimin önemli bir unsuru olarak değerlendirip bunun üzerine gitmemiz lazım. Bunu başaran okullarımızı tebrik ediyorum." dedi.

FOTOĞRAFLI