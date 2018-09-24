Besni’de asayiş uygulaması

ADIYAMAN’ Besni İlçesi’nde, polis tarafından okul çevreleri ve parklarda asayiş uygulaması düzenlendi.

Besni Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, okul çevrelerinde ve parklarda uygulama yaptı. Kimlik kontrolü yapılan ve şüpheli görülenlerin üzerini arayan polisler, uyuşturucu madde ile kesici alet ele geçirdi.

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