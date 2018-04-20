Besni’de Ali Erdemoğlu Fen Lisesi temeli atıldı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),()-ADIYAMAN’ın Besni ilçesine hayırsever iş adamı Ali Erdemoğlu tarafından yaptırılacak olan fen lisesinin temeli törenle atıldı.

Besni ilçesine yaptılacak olan 16 derslikli Ali Erdemoğlu Fen lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yapılacak olan fen lisesinin temel atma törenine Temel atma törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman İl Garnizon Komutanı Komutanı Albay Davut Kulalar, Gaziantep Eeski Milletvekili Ahmet Yılmazkaya, Mehmet Şeker, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu; “Rahmetli babam Mehmet Erdemoğlu’nun bize emridir. yaşadığını sürece ilçenize,bölgenize, devletinize, milletinize ve memleketinize hizmet edeceksiniz derdi. Hiç bir şey ama hiçbirşey sizin değildir. Sadece sorumluluğunuz vardır. O sorumluluğumuz milletimiz ve devletimiz için kullanmayı emretmiştir. Geçen yıl devletimizn ekonomisinin el vermemesi nedeniyle sayın kaymakamımız Ahmet Gencer bize Fen Lisesi iiçin bize müracaat etti ve bizde bunu seve seve kabul ettik. Bugün hayırlara vesile olacak Fen Lisesini yapacağız ve Besni bilimsel olarak bölgenin en önemli ilçesi haline geleceğini belirtti.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı; “Eğitim bir ülkenin gelişmesinde en önemli faktördür. Her neyparsanız yapın, her ne düşünürseniz düşünün eğitilmiş insanla mesafe katledersiniz. Biraz sonra temelini atacağımız Ali Erdemoğlu fen lisesini ilim irfan yuvasını ilçemize ve Adıyamanımıza kazandıracağız. Adıyaman Valisi olarak atandığımda Adıyaman’lı iş adamlarının memleketine birşeyler kazandırmak mansında çalıştığını biliyordum. Ali Erdemoğlu ile tanıştım ve kendisi memleket sevdasını yaptığı işlerle gösteriyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Besni İlçe Müftüsü Hanifi damarın dualarının ardından kurban kesilerek Ali Erdemoğlu Fen Lisesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

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