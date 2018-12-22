Besni Kaymakamından hayırsever işadamına plaket

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde cami, taziye evi ve diğer yardımlarından dolayı Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından hayırsever Ali Erdemoğlu’na plaket verildi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından Eğitim Bayramında hizmete açılan Besni Mehmet Erdemoğlu Cami, Servi Erdemoğlu Taziye evi ve diğer yardımlarından dolayı hayırsever Ali Erdemoğlu’na plaket verildi.

Kaymakam Gencer, “Hayırsever hemşerimiz sayın Erdemoğlu’nun hayır yatırımları saymakla bitmez biz yetişemiyoruz. Doğduğu büyüdüğü topraklara kayıtsız kalmayıp, eğitimden sağlığa bir çok projeyi ilçemize kazandırarak Besnililerin gönlünde taht kurdular. Kendisine ilçemize kazandırdıkları Camiler, taziye evleri ve diğer yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

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