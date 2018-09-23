Besni'de otomobil devrildi

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uzun yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni, Arasan karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uzun idaresindeki 02 AF 347 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Uzun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen Uzun'un sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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