Besni'de öğrencilere yardım

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Kurugöl ilkokulu öğrencilerine kışlık bot, mont ve kırtasiye yardımı yapıldı.İstanbul Halkalı 2 Oxford Doğa Koleji sosyal sorumluluk projesi kapsamında proje sorumlusu öğrenci Hazal Yaprak´ın başlattığı kampanya ile Kurugöl İlkokulu öğrencilerine mont, bot, kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yardım paylaşımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Okul Müdürü Süleyman Öztürk, Müdür Yardımcısı Mehmet Karademir ve okul öğretmenleri katıldı.

Yardımlaşma duygusunun erdemli davranışların başında geldiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel; “Yardımlaşma ve hediyeleşme her şeyden önce sünnettir. İnsanlar arasında sıcaklığı ve bağları güçlendirir. İnsanların birbirilerini anlaması aslında bütün sorunlarında çözümüdür. Bu vesile ile bu güzel etkinlikte emeği geçen okul idaremize, proje takipçisi olan öğretmenimiz Tuğçe Akçiçek’e proje sorumlusu İstanbul Halkalı 2 Oxford Doğa Koleji öğrencisi Hazal Yaprak’a ve tüm Halkalı 2 Oxford Doğa Koleji öğrencilerine teşekkür ediyor, bu güzel çalışmaların devam etmesini diliyorum” dedi.

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