Besni'de öğrencilere kışlık bot

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından öğrencilere kışlık bot yardımı.Besni’de bulunan okullardaki öğrencilere hayırsever işadamlarindan bot hediye edildi. Yardım kapsamında Kızılın Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülüsüm İbrahim Erdemoğlu İlkokulu, Kesmetepe İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Çetinkaya Biran Şendil Ortaokulu öğrencilerine hediye botlar dağıtıldı.Hediye botların öğrencilere ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Paylaşmak, yardımlaşmak ve hediyeleşmenin ulvi bir davranış olduğunu daha önceki ifadelerimde de sıkça belirttim. Öğrencilerimizin mutluluğu ve parlayan gözlerine ne kadar hediye verilse azdır. Tabi ki onlarda bu hediyeleri kendilerine gönderen hemşerimize çok çalışıp başarılı olarak güzel bir hediye sunacaklar. Bu güzel hediyelerden dolayı kıymetli hemşerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.