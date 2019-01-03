Besni'de Mekke'nin fethi ve Siyer-İ Nebi sınav ödül programı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(- ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın düzenlediği 'Mekke'nin Fethi ve Siyeri Nebi Sınavı Ödül Töreni' konulu program düzenlendi.

Besni Şehit Bekir Oruçtutan Okulu Konferans Salonunda düzenlenen ve “AGD Besni Liseler Komisyonu” tarafından hazırlanan program selanın okunması ile başladı.

Etkinlik kapsamında Toki Camii İmamı Hüseyin Turan, Kur’an tilaveti gerçekleştirilirken, salonda liseli gençlerin hazırladığı ve Hz. Hubeyb(ra) şehadetinin canlandırıldığı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

AGD İlçe Başkanı Bilal Yıldırım, “Mekke’nin Fethi programı yalnızca Besni’de değil şu anda Türkiye'mizin 81 ilinde yüzlerce noktada icra ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinde fetih aşkıyla yanan yüz binlerce kişi ,Allah’a hamdolsun salonları hınca hınç doldurdular. Şükürler olsun gazamız mübarek olsun. Bugün burada tarihte bir dönüm noktası olan Mekke’nin fethini kutlamak, konuşmak ve anlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.Mekke’nin Fethi, dünya Ortaçağ’ı yaşarken Arabistan çöllerinde büyük bir medeniyetin kuruluşunun nişanesidir. Bu büyük olay İslam medeniyetinde fethin öncelikle yüreklerde başladığını da bizlere gösteriyor. Bugün yine Ortaçağ gibi Cahiliye Dönemi gibi karanlık bir zaman dilimi içerisindeyiz. Teknolojik olarak ilerleyen insanlık bir taraftan savaşlar, açlık ve zulümler içerisinde inlemektedir. Mekke’nin Fethi gibi çağı değiştirecek büyük bir şahlanışa bugün de ihtiyaç duymaktayız. Bizler de bu yeni fetihler için gayret göstermekle mükellefiz.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfının öteden beri bilgili, inançlı, saygılı, değerlerine her zaman önem veren, milletine ve bayrağına sevdalı, vatanına bağlı bir gençlik yetiştirmek üzere çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Anadolu Gençlik Derneğinin beşikten mezara kadar ilim, öğrenmek, anlamak, kavramaya çalışmak düsturuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Bu sebeptendir ki anaokullarımız, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler şuur dersleriyle olmak suretiyle hem hanım kardeşlerimiz hem de erkek kardeşlerimiz nezdinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışma prensibimiz hayra motor, şerre fren olmaktır”dedi

Program “Mekke’nin Fethi Sinevizyonu, Gençlerin hazırlamış olduğu “Veda Hutbesi” çalışması, ilahiler ve Ezan dinletisi ile devam etti. Programın sonunda Siyeri Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere hediyeleri , Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

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