Besni'de Kuran okuma ve Hafızlık yarışması yapıldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 'Genç Nida Kuranı Kerimi Güzel Okuma ve Hafızlık' yarışması yapıldı.

Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen yarışmaya İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, okal müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan yarışmaya Adıyaman il ve ilçelerde bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı. Yarışmada 'Genç Nida Kuranı Kerimi Güzel Okuma' kategorosinde, Adıyaman Atatürk Kız Anadolu Lisesinden Selvi Menteş il birincisi, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aysel Bahçe il ikincisi, Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hilal Şavran il üçüncüsü, 'Hafızlık' kategorisinde ise Çelikhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümmü Selem Temel İi birincisi, Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülşen Dağlı il ikincisisi oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin ödülleri ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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