Besni'de kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Canpolat ve Ertürk aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın iki aile fertlerinin katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada bıçakla yaralanan Murat Canpolat (22) ve Mustafa Ertürk (53) ambulanslarla tedavi için Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Murat Canpolat, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kavgaya karıştığını saptadığı 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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