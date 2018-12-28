Besni'de EDEB projesi tanıtıldı

ADIYAMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erdemli ve Başarılı Birey(EDEB) Projesi düzenlenen toplantıyla Besni'deki okul müdürleri ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapılan toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve EDEB İl Komisyon üyeleri tarafından sunumu gerçekleştiren proje hakkında bilgilenedirme yapıldı. Toplantıda ayrıca bir önceki eğitim-öğretim yılında uygulanan projelerin içeriği ve sayısal verileri hakkında bilgi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel EDEB projesi ve planların uygulanabilirliği hakkında bilgilendirme yapması ve katılımcılara teşekkürlerini iletmesinin ardından toplantı sona erdi.

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