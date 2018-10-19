Besni'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair Besni Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Özbay yaptığı konuşmasında “Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün üçüncüsünü düzenliyoruz. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine, mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, Devlet ile milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır” dedi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Halil Karakuş, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×