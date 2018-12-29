Beslenme ve Diyet Uzmanı Uçan'dan yılbaşı yemeği tavsiyesi

KAYSERİ, () - ACIBADEM Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Uçan, yılbaşı yemeği olarak daha az kalorili ve sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanmış, mezesi bol bir sofra hazırlanmasını tavsiye etti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Uçan yılbaşında sağlıklı beslenmek için 6 faydalı öneri sundu. Kahvaltının asla atlanılmaması gerektiğini ifade eden Uçan "Dengeli bir kahvaltı kan şekerinizin daha düzenli salgılanmasına yardımcı olacak ve diğer öğünlerdeki fazla yeme isteğinizi de kontrol altına alacaktır" diye konuştu.

Yılbaşı sofrasına aç oturulmaması gerektiğini vurgulayan Uçan, " Yılbaşı sofrasında salata ve yoğurtlu mezeler olsun. Ana yemekte kızartma ve kavurmadan uzak durun. Tatlı yerine meyve tercih edin" dedi.

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